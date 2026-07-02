США и Бельгия стали пятой парой 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу

Определилась еще одна пара 1/8 финала плей‑офф чемпионата мира по футболу США и Бельгия стали пятой парой 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу

Москва2 июл Вести.На чемпионате мира по футболу стала известна еще одна пара 1/8 финала. За выход в четвертьфинал турнира поборются сборные США и Бельгии.

Бельгийские футболисты в 1/16 финала оказались сильнее сенегальской команды в дополнительное время со счетом 3:2, отыграв по ходу матча два мяча.

Американцы взяли верх над сборной Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Хозяева турнира добились победы в меньшинстве: на 64-й минуте с поля был удален Фоларин Балогун.

Другие пары 1/8 финала составили Парагвай и Франция, Канада и Марокко, Бразилия и Норвегия, а также Мексика и Англия. Их встречи пройдут с 4 по 7 июля.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории приняли участие 48 команд. Финал мирового первенства состоится 19 июля. Действующим чемпионом чемпионата мира является сборная Аргентины.