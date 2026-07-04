Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Определились все участники второго раунда плей-офф ЧМ-2026 Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Москва4 июл Вести.Стали известны все футбольные команды, которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Последним участником второго раунда плей-офф стала сборная Колумбии, которая ранее одержала победу над Ганой (1:0).

В матче 1 /8 финала, который пройдет 7 июля в канадском Ванкувере, колумбийцы сыграют с командой Швейцарии.

На стадии 1/8 финала также пройдут матчи: Канада — Марокко (4 июля, Хьюстон), Парагвай против Франции (5 июля, Филадельфия), Бразилия — Норвегия (5 июля, Ист-Ратерфорд), Мексика против Англии (6 июля, Мехико), Португалия — Испания (6 июля, Арлингтон), США — Бельгия (7 июля, Сиэтл), Аргентина против Египта (7 июля, Атланта).

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и продлится до 19 июля.

На начальном этапе впервые выступали 48 команд, поэтому плей-офф турнира начался со стадии 1/16 финала, а не 1/8.

Действующим победителем мундиаля является сборная Аргентины.