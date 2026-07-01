Франция, Норвегия и Мексика вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу определились еще три участника 1/8 финала Франция, Норвегия и Мексика вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Москва1 июл Вести.На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. По его итогам сборные Франции, Норвегии и Мексики вышли в 1/8 финала турнира.

Первыми пробились в следующий раунд плей-офф норвежцы. В 1/16 финала сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1. Победный гол оказался в активе Эрлинга Холанда на 86-й минуте.

Обеспечили себе путевку в 1/8 финала и французы, разгромившие шведских футболистов со счетом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Килиан Мбаппе.

Игровой день завершился матчем между сборными Мексики и Эквадора. Хозяева турнира обыграли соперника со счетом 2:0. Мексиканцы впервые с 1986 года сумели пройти первый раунд плей-офф.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, а Норвегия сыграет с Бразилией. Соперник мексиканской сборной определится в матче Англия – ДР Конго.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля.