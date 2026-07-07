Стали известны шесть из восьми четвертьфиналистов ЧМ по футболу-2026

Определились шесть участников 1/4 финала ЧМ-2026 Стали известны шесть из восьми четвертьфиналистов ЧМ по футболу-2026

Москва7 июл Вести.Определились шесть из восьми команд, которые продолжат борьбу за главный трофей в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Три пары уже сформированы, еще две будут разыграны в ближайших матчах 1/8 финала.

Первой командой, забронировавшей место в восьмерке сильнейших, стала сборная Марокко, обыгравшая Канаду со счетом 3:0 в матче 1/8 финала. Вслед за ними в четвертьфинал пробилась Франция, одержавшая победу над Парагваем со счетом 1:0.

Норвегия смогла одолеть команду Бразилии со счетом 2:1. К ним присоединилась сборная Англии, выигравшая напряженный поединок у одной из стран-хозяек турнира, Мексики, со счетом 3:2. Сборная Бельгии обыграла команду США, завершив матч со счетом 4:1. Испания победила Португалию со счетом 1:0.

Оставшиеся два места в четвертьфинале будут определены в предстоящих встречах, где Аргентина сразится с Египтом, а Швейцария - с Колумбией.

Таким образом, известны следующие четвертьфинальные пары: Марокко встретится с Францией, Испания сыграет с Бельгией, а Норвегия бросит вызов Англии.

Ранее стало известно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча", рекордсмен по голам на уровне национальных сборных по футболу 41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионатах мира.