Москва7 июлВести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча", рекордсмен по голам на уровне национальных сборных по футболу 41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионатах мира (ЧМ).
Последний матч в рамках мировых первенств, в котором на поле вышел Роналду, завершился поражением португальцев от сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 — 0:1.
Роналду участвовал в общей сложности в 27 играх, что является вторым в истории турнира показателем. Лидером по количеству проведенных в рамках мундиалей встреч остается аргентинского форвард сборной Аргентины Лионель Месси — 30.
На счету Роналду 11 голов, из них только один мяч, забитый в плей-офф турнира, – в матче 1/16 финала чемпионата мира текущего года против команды Хорватии (2:1).
Накануне матча против сборной Испании Роналду подтвердил, что этот чемпионат мира был последним в его карьере. Лучшим результатом для футболиста стало четвертое место на турнире 2006 года.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций.
Кроме того, португальский форвард стал автором рекорда по количества голов в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.
С декабря 2022 года Роналду выступает за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср". В течение карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".