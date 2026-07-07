Роналду после проигрыша Португалии от Испании не будет выступать на ЧМ

Роналду провел последний матч на чемпионатах мира Роналду после проигрыша Португалии от Испании не будет выступать на ЧМ

Москва7 июл Вести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча", рекордсмен по голам на уровне национальных сборных по футболу 41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионатах мира (ЧМ).

Последний матч в рамках мировых первенств, в котором на поле вышел Роналду, завершился поражением португальцев от сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 — 0:1.

Роналду участвовал в общей сложности в 27 играх, что является вторым в истории турнира показателем. Лидером по количеству проведенных в рамках мундиалей встреч остается аргентинского форвард сборной Аргентины Лионель Месси — 30.

На счету Роналду 11 голов, из них только один мяч, забитый в плей-офф турнира, – в матче 1/16 финала чемпионата мира текущего года против команды Хорватии (2:1).

Накануне матча против сборной Испании Роналду подтвердил, что этот чемпионат мира был последним в его карьере. Лучшим результатом для футболиста стало четвертое место на турнире 2006 года.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций.

Кроме того, португальский форвард стал автором рекорда по количества голов в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

С декабря 2022 года Роналду выступает за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср". В течение карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".