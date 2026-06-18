Роналду установил два антирекорда в первом матче ЧМ-2026 против ДР Конго

Роналду поставил два антирекорда на ЧМ-2026 в матче против ДР Конго Роналду установил два антирекорда в первом матче ЧМ-2026 против ДР Конго

Москва18 июн Вести.Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду в ходе матча первого тура Чемпионата мира по футболу-2026 обновил собственный антирекорд результативности на крупных международных турнирах.

Об этом сообщает спортивно-аналитическая платформа Opta.

После игры с африканской сборной из Демократической Республики (ДР) Конго безголевая серия 41-летнего футболиста достигла десяти матчей. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Как отметили спортивные аналитики, за весь матч Роналду совершил 25 касаний мяча, что стало самым низким показателем для игрока в рамках полных матчей на чемпионатах мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду может стать первым в истории международного футбола игроком, отыгравшим шесть мировых чемпионатов.