Москва18 июнВести.Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду в ходе матча первого тура Чемпионата мира по футболу-2026 обновил собственный антирекорд результативности на крупных международных турнирах.
Об этом сообщает спортивно-аналитическая платформа Opta.
После игры с африканской сборной из Демократической Республики (ДР) Конго безголевая серия 41-летнего футболиста достигла десяти матчей. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Как отметили спортивные аналитики, за весь матч Роналду совершил 25 касаний мяча, что стало самым низким показателем для игрока в рамках полных матчей на чемпионатах мира и Европы.
Ранее сообщалось, что Роналду может стать первым в истории международного футбола игроком, отыгравшим шесть мировых чемпионатов.