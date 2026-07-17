Роналду не забил ни одного мяча с игры в плей-офф чемпионатов мира

Роналду установил антирекорд на ЧМ-2026 Роналду не забил ни одного мяча с игры в плей-офф чемпионатов мира

Москва17 июл Вести.Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел 10 матчей плей-офф на чемпионатах мира, однако не забил ни одного гола в игровых ситуациях, тем самым установив антирекорд среди игроков своего амплуа. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса OptaJoe.

Показатель был зафиксирован после завершения выступления португальской команды на текущем чемпионате мира. В 1/8 финала Португалия уступила Испании со счетом 0:1, а Роналду вновь не смог отличиться.

Единственный гол форварда в матчах на вылет чемпионатов мира был забит с пенальти в игре 1/16 финала нынешнего турнира против Хорватии. Во всех остальных встречах плей-офф мировых первенств он не забивал в ворота соперников.

После матча с Испанией Роналду не смог сдержать эмоции. Он оказался глубоко разочарован поражением – нынешний чемпионат является последним в его карьере.