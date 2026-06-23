Два гола Роналду помогли сборной Португалии разгромить команду Узбекистана на ЧМ Судьи отменили гол Аббосбека Файзулаева в ворота Португалии на Чемпионате мира

Москва23 июн Вести.Сборная Португалии, в составе которой дублем отметился Криштиану Роналду, разгромила команду Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы K состоялась 23 июня в американском городе Хьюстон и завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев. Роналду отличился на 6-й и 39-й минутах, по голу на счету Нуну Мендеша (17) и Рафаэля Леау (87), а еще один мяч в свои ворота срезал Абдувохид Нематов (60).

Роналду стал единственным футболистом в истории, который отметился забитыми мячами на финальных этапах шести чемпионатов мира. На счету 41-летнего форварда 10 мячей в 24 матчах на финальных турнирах мировых первенств, и он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной, обойдя Эйсебио.

Роналду забил 145 мячей за сборную Португалии, а также 830 голов во взрослой клубной карьере. От отметки в 1000 мячей за карьеру его отделяет 25 голов.

Сборная Португалии набрала 4 очка и поднялась на первое место в таблице группы K, узбекская команда потерпела второе поражение на турнире (0 очков). В заключительном матче группы португальцы сыграют со сборной Колумбии, а сборная Узбекистана - с командой Демократической Республики Конго.