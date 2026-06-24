Роналду не стал отвечать на вопрос о Месси после матча ЧМ-2026

Роналду проигнорировал вопрос журналиста о Мессии Роналду не стал отвечать на вопрос о Месси после матча ЧМ-2026

Москва24 июн Вести.Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал вопрос о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси на встрече с журналистами после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) с командой Узбекистана.

В игре против узбекской национальной команды Роналду отметился дублем и стал лучшим игроком матча.

Следующий вопрос сказал Роналду на видео, опубликованном журналистом Фабрицио Романо в соцсети X

Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира по футболу. Он оформил дубль в матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии.