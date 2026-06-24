Москва24 июнВести.Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал вопрос о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси на встрече с журналистами после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) с командой Узбекистана.
В игре против узбекской национальной команды Роналду отметился дублем и стал лучшим игроком матча.
Следующий вопроссказал Роналду на видео, опубликованном журналистом Фабрицио Романо в соцсети X
Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира по футболу. Он оформил дубль в матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии.