Месси не выйдет в стартовом составе Аргентины в матче ЧМ-2026 с Иорданией

Месси начнет матч ЧМ-2026 против команды Иордании на скамейке Месси не выйдет в стартовом составе Аргентины в матче ЧМ-2026 с Иорданией

Москва27 июн Вести.Аргентинский нападающий Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) против сборной Иордании. Об этом рассказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, его цитирует журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Месси, как отмечается, выйдет на замену во втором тайме.

Лео Месси начнет матч на скамейке запасных приводит журналист слова Скалони

Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира (18 голов), обойдя немецкого форварда Мирослава Клозе (16 мячей). Капитан сборной Аргентины оформил дубль в матче второго тура группового турнира ЧМ-2026 против Австрии.

Клозе, в свою очередь, поздравил Месси с рекордом, отметив, что для него аргентинский нападающий является "лучшим футболистом всех времен".