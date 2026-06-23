"Поздравляю, чемпион!": Клозе отреагировал на Рекорд Месси по голам в истории ЧМ

Клозе поздравил Месси с рекордом по голам в истории чемпионатов мира по футболу "Поздравляю, чемпион!": Клозе отреагировал на Рекорд Месси по голам в истории ЧМ

Москва23 июн Вести.Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе поздравил нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси с рекордом по голам на чемпионатах мира.

У Месси 18 голов на мировых первенствах. В матче второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу 2026 года против Австрии он оформил дубль и опередил Клозе, в активе которого 16 мячей.

Месси - лучший футболист всех времен для меня. Поздравляю, чемпион передает слова Клозе Süddeutsche Zeitung

Между тем нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол на мундиалях и вошел в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.