Мбаппе стал 4-м в истории чемпионатов футболистом с 10 голами на одном турнире

Мбаппе обошел Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира Мбаппе стал 4-м в истории чемпионатов футболистом с 10 голами на одном турнире

Москва19 июл Вести.Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе в матче за третье место чемпионата мира (ЧМ-2026) забил второй мяч в ворота команды Англии и установил новый рекорд по количеству голов на одном турнире.

Таким образом, количество голов за авторством Мбаппе на проходящем мировом первенстве равняется 10, а общее число забитых им на мундиалях мячей теперь составляет 22.

До Мбаппе подобного результата достигали только трое футболистов: немец Герд Мюллер (10 голов в 1970 году), венгр Шандор Кошич (11 голов в 1954 году) и француз Жюст Фонтен (13 голов в 1958 году).

Форвард французской сборной обошел по этому показателю капитана аргентинцев Лионеля Месси, у которого пока 21 гол. При этом Месси еще сыграет в финале текущего турнира.

Мбаппе стал первым за 56 лет игроком, которому удалось забить на одном мундиале больше 8 голов. Последним таким футболистом был нападающий сборной ФРГ Герд Мюллер.

Кроме того, форвард "трехцветных" побил рекорд другого аргентинского нападающего Диего Марадоны по количеству сыгранных на чемпионатах мира матчей.

С 2024 года Мбаппе выступает за испанский "Реал", с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубка в сезоне 2024/25. В составе сборной Франции футболист в 2018 году стал чемпионом мира, четыре года спустя — вице-чемпионом.