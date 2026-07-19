Мбаппе сравнялся с Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу

Мбаппе с 9 голами на ЧМ-2026 повторил достижение чемпионатов 56-летней давности Мбаппе сравнялся с Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу

Москва19 июл Вести.Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе забил гол в матче за третье место на чемпионате мира (ЧМ-2026) против сборной Англии, доведя количество голов на турнире до девяти.

Это позволило ему повторить на мировых первенствах достижение, которое никто не мог превзойти на протяжении 56 лет.

Общее число голов Мбаппе на этом турнире достигло 21. По количеству забитых мячей на чемпионатах мира Мбаппе сравнялся с капитаном аргентинской сборной Лионелем Месси.

Третье место в списке лучших бомбардиров с 16 голами занимает бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе. Среди действующих игроков ближе всего к этим показателям — английский форвард Гарри Кейн, на счету которого 14 голов.

Последний раз более восьми мячей на одном чемпионате мира забивал немецкий футболист Герд Мюллер в 1970 году (10 голов). После этого максимальное количество голов на турнире составляло восемь. Этого результата добивались бразилец Роналдо в 2002-м и сам Мбаппе четыре года назад.

Рекорд по количеству голов за один розыгрыш мундиаля принадлежит французу Жюсту Фонтену, который в 1958 году забил 13 мячей. Кроме него, отметку в 10 голов преодолевали упомянутый выше Герд Мюллер и венгерский футболист Шандор Кошич, забивший 11 голов в 1954 году.

Форвард французской команды также превзошел рекорд аргентинского нападающего Диего Марадоны по количеству сыгранных на чемпионатах мира матчей.