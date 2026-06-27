Мбаппе обогнал Месси по системе "гол+пас" на ЧМ-2026

Мбаппе лидирует по системе "гол+пас" на ЧМ-2026 Мбаппе обогнал Месси по системе "гол+пас" на ЧМ-2026

Москва27 июн Вести.Французский нападающий Килиан Мбаппе отдал две голевые передачи в матче 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) с национальной командой Норвегии.

У форварда 6 очков по системе "гол+пас". Он обходит по этому показателю капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, в активе которого пять голов.

Накануне сборная Франции обыграла норвежскую команду. Встреча в Фоксборо (США) закончилась со счетом 4:1.

Месси ранее стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира (18 голов). Аргентинский нападающий оформил дубль в матче второго тура группового турнира ЧМ-2026 против Австрии.