Москва27 июнВести.Французский нападающий Килиан Мбаппе отдал две голевые передачи в матче 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) с национальной командой Норвегии.
У форварда 6 очков по системе "гол+пас". Он обходит по этому показателю капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, в активе которого пять голов.
Накануне сборная Франции обыграла норвежскую команду. Встреча в Фоксборо (США) закончилась со счетом 4:1.
Месси ранее стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира (18 голов). Аргентинский нападающий оформил дубль в матче второго тура группового турнира ЧМ-2026 против Австрии.