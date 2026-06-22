Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу Лионель Месси стал лучшим бомбардиром финальных турниров чемпионата мира

Москва22 июн Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира по футболу.

Месси отличился на 39-й минуте матча группового этапа против команды Австрии, реализовав пенальти. Встреча группы J проходит 22 июня в Арлингтоне, штат Техас, и началась в 20:00 мск. Ранее в игре капитан сборной Аргентины не смог реализовать пенальти на 9-й минуте, пробив мимо ворот.

Этот мяч стал для Месси 17-м в рамках финальных этапов мировых первенств, и он обошел рекорд немецкого форварда Мирослава Клозе (16 мячей), который держался с 2014 года.

До начала чемпионата мира в США, Мексике и Канады в активе Месси было 13 мячей на финальных турнирах. Однако в первом туре группового этапа 38-летний форвард оформил хет-трик в матче против сборной Алжира (3:0) и сравнялся с Клозе.

Месси - чемпион мира и олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины. Также он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года в мире.