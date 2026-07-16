Месси отдал 12-ю голевую передачу и обновил собственный рекорд чемпионатов мира

Месси обновил свой рекорд по голевым пасам на чемпионатах мира Месси отдал 12-ю голевую передачу и обновил собственный рекорд чемпионатов мира

Москва16 июл Вести.Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил новый рекорд на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых передач, обновив свой рекорд по этому показателю.

В полуфинальном матче чемпионата мира (ЧМ-2026) он отметился двумя результативными передачами, увеличив их количество до 12.

По голевым пасам Месси опередил соотечественника Диего Марадону, на счету которого 8 голевых передач.

39-летний Месси с 2023 года выступает за клуб североамериканской MLS "Интер Майами". Ранее аргентинец выступал за французский "ПСЖ" и испанскую "Барселону". В составе "Барселоны" он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Среди достижений капитана аргентинской сборной — титул чемпиона мира (2022), серебряная медаль мирового первенства (2014), золото Олимпиады в 2008 году, а также две победы в соревнованиях Кубка Америки (2021, 2024).

Кроме того, Месси является рекордсменом по количеству "Золотых мячей" (8).

Встреча между сборными Аргентины и Англии прошла 15 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в городе Атланта (штат Джорджия, США). Матч завершился со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды.

За день до этого испанцы в полуфинале победили сборную Франции (2:0).