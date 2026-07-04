Месси первым сыграл 30 матчей и забил 20 голов на чемпионатах мира по футболу

Месси поставил еще два рекорда в истории чемпионатов мира по футболу Месси первым сыграл 30 матчей и забил 20 голов на чемпионатах мира по футболу

Москва4 июл Вести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом (ЧМ), сыгравшим 30 матчей на чемпионатах мира и отметился голом, который стал для него 20-м на мировых первенствах.

Первое из названных достижений он установил, выйдя на поле в стартовом составе в игре 1/16 финала ЧМ против команды Кабо-Верде.

Второе место в рейтинге по количеству матчей на мировых первенствах занимает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — 26 игр.

Кроме того, Месси обновил собственный рекорд по количеству забитых мячей на первенствах планеты.

3 июля в матче против Кабо-Верде он отметился голом, который стал для него 20-м на чемпионатах мира. На момент написания текста завершается первый тайм встречи (1:0).

Таким образом, аргентинец укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров, оторвавшись от нападающий сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого 18 голов.

Месси с 2023 года выступает за клуб североамериканской профессиональной футбольной лиги (Major League Soccer, MLS) "Интер Майами". Ранее 39-летний аргентинец выступал за французский "ПСЖ" и испанскую "Барселону". В составе "Барселоны" он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Среди достижений капитана аргентинской сборной — титул чемпиона мира (2022), серебряная медаль мирового первенства (2014), золото Олимпиады в 2008 году, а также две победы в соревнованиях Кубка Америки (2021, 2024).

Кроме того, Месси является рекордсменом по количеству "Золотых мячей" (8).

Ранее стало известно, какие три рекорда в истории чемпионатов мира по футболу поставил Месси.