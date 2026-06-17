Месси первым в истории сыграл на 6 ЧМ и вошел в тройку лучших бомбардиров

Месси стал обладателем сразу двух рекордов чемпионатов мира по футболу Месси первым в истории сыграл на 6 ЧМ и вошел в тройку лучших бомбардиров

Москва17 июн Вести.Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал первым футболистом, который принял участие в шести чемпионатах мира (ЧМ), провел в их рамках рекордное количество матчей и вошел в тройку лучших бомбардиров турнира.

Этот рекорд он установил в рамках первого тура группового этапа мирового первенства.

Наряду с Месси, в пяти чемпионатах мира в разное время играли мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также португалец Криштиану Роналду, который включен в состав сборной Португалии на этот чемпионат мира.

Свой выход на поле а Месси использовал для обновления еще одного рекорда — по количеству проведенных матчей на турнире. Матч против Алжира стал для него 27-м в истории мировых первенств.

Среди действующих игроков ближе всего к этому показателю находится Роналду, который сыграл 22 матча.

Встреча сборных Аргентины и Алжира проходит в американском городе Канзас-Сити. На момент написания текста лидируют аргентинцы: на 17-й минуте Месси забил свой 14-й гол на чемпионатах мира и вошел в тройку лучших бомбардиров турнира. Больше забивали только немец Мирослав Клозе (16) и бразильский нападающий Роналдо (15).

Месси, которому исполнилось 38 лет, с 2023 года выступает за клуб североамериканской MLS "Интер Майами". Ранее аргентинец играл в Европе за французский "ПСЖ" и испанскую "Барселону". В составе "Барселоны" он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Среди достижений капитана аргентинской сборной — титул чемпиона мира (2022), серебряная медаль мирового первенства (2014), золото Олимпиады в 2008 году, а также две победы в соревнованиях Кубка Америки (2021, 2024).

Кроме того, Месси является рекордсменом по количеству "Золотых мячей" (8).