Месси обеспечил Аргентине победу над Алжиром Месси оформил хет-трик в стартовом матче Аргентины на ЧМ-2026

Москва17 июн Вести.Сборная Аргентины начала с победы выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года, обыграв команду Алжира благодаря нападающему Лионелю Месси, оформившему хет-трик.

Встреча группы J, прошедшая на стадионе "Эрроухед" в США, завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов. Месси стал главным героем матча, забив все три мяча для своей команды на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

На групповом этапе аргентинцам также предстоит сыграть против сборных Австрии и Иордании. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля с участием 48 команд.

Месси также стал первым футболистом в истории, сыгравшим в шести чемпионатах мира. Кроме того, он вошел в тройку лучших бомбардиров.