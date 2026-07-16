Сборная Аргентины по футболу обыграла англичан и вышла в финал ЧМ-2026

Аргентина второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира по футболу Сборная Аргентины по футболу обыграла англичан и вышла в финал ЧМ-2026

Москва16 июл Вести.Сборная Аргентины по футболу одержала победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира (ЧМ-2026). Матч в Атланте завершился со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды.

Голами отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2).

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси сделал две результативные передачи. Он также стал самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов мировых первенств, выйдя на поле в возрасте 39 лет и 21 дня.

Единственный мяч у англичан на счету Энтони Гордона (55-я минута).

Перед началом игры фанаты обеих команд освистали гимн соперников. Комментируя этот инцидент, пользователи соцсетей вспомнили о конфликте между Аргентиной и Великобританией в 1982 году, когда страны воевали за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.

Таким образом, аргентинцы сыграют в финале мундиаля второй раз подряд: в 2022 году в финальной встрече мундиаля южноамериканская команда победила Францию.

15 июля в финал ЧМ-2026 вышла сборная Испании, которая обыграла французов со счетом 2:0

Чемпионат мира, который впервые проходит на территории сразу трех стран, — США, Канады и Мексики — завершится 19 июля.