Москва12 июл Вести.Футболисты сборной Аргентины стали последними четвертыми полуфиналистами чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, переиграв команду Швейцарии в матче 1/4 финала.

Встреча прошла 12 июля в Канзас-Сити и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:1 после дополнительного времени. У действующих чемпионов мира мячи забили Алексис Макаллистер (10-я минута), Хулиан Альварес (112) и Лаутаро Мартинес (120+1). У Швейцарцев отличился Дан Ндойе (67).

Капитан аргентинской команды Лионель Месси отметился в матче голевой передачей на Макаллистера.

Швейцарцы играли в меньшинстве с 72-й минуты после удаления нападающего Бреля Эмболо. Вторую желтую, а затем красную карточку Эмболо получил за симуляцию в моменте, когда арбитры просматривали видеоповтор на предмет удаления полузащитника аргентинцев Леандро Паредеса. После использования системы VAR они установили не фол Паредеса, а симуляцию Эмболо.

Сборная Аргентины поспорит за выход в финал чемпионата мира с командой Англии, которая ранее 12 июля также в овертайме одолела сборную Норвегии (2:1).