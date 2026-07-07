Месси установил антирекорд ЧМ по нереализованным пенальти Месси не забил второй пенальти подряд на ЧМ-2026

Москва7 июл Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать второй подряд пенальти на чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике. Инцидент произошёл во вторник в матче 1/8 финала против команды Египта в Майами.

На 21-й минуте поединка при счёте 1:0 в пользу египтян 39-летний аргентинец не смог переиграть вратаря сборной Египта Мустафу Шубира, который отразил удар с одиннадцатиметровой отметки. Этот промах стал вторым для Месси на текущем турнире: ранее он не сумел реализовать пенальти в игре второго тура группового этапа против сборной Австрии, хотя в той встрече всё равно оформил дубль.

Согласно данным статистической службы Opta, Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому не удалось реализовать два одиннадцатиметровых удара в рамках одного турнира (без учёта послематчевых серий пенальти).