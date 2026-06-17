Москва17 июнВести.Главному арбитру матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира Шимону Марчиняку следовало применить дисциплинарное наказание к нападающему Лионелю Месси за серьезное нарушение правил. Такое мнение выразил бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в беседе с РИА Новости.
Встреча группы J состоялась на стадионе "Эрроухед" в США. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов. Месси забил все три мяча для своей команды на 17-й, 60-й и 76-й минутах, тем самым поставив рекорд в истории ЧМ по футболу.
При этом в первом тайме при счете 1:0 форвард сбил с ног алжирского защитника Аиссу Манди, ударив его шипами по икре. Однако судья матча Марчиняк не показал Месси красную карточку.
Это серьезное нарушение правил. Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это должно было быть удаление. Он находился сзади, и на нем ответственность за то, что он делаетсказал Федотов
Он предположил, что арбитр не увидел в действиях Месси дополнительного усилия и поэтому не удалил аргентинца с поля.
Но здесь ключевое, что он находился сзади. Я не видел там попытки сыграть в мячзаключил экс-арбитр
Далее на групповом этапе аргентинцы сыграют против сборных Австрии и Иордании. Чемпионат мира проходит в Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем принимают участие 48 команд.