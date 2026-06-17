Экс-арбитр Федотов: судья должен был удалить Месси в матче с Алжиром на ЧМ

Экс-арбитр Федотов считает, что судья должен был удалить Месси на ЧМ Экс-арбитр Федотов: судья должен был удалить Месси в матче с Алжиром на ЧМ

Москва17 июн Вести.Главному арбитру матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира Шимону Марчиняку следовало применить дисциплинарное наказание к нападающему Лионелю Месси за серьезное нарушение правил. Такое мнение выразил бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в беседе с РИА Новости.

Встреча группы J состоялась на стадионе "Эрроухед" в США. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов. Месси забил все три мяча для своей команды на 17-й, 60-й и 76-й минутах, тем самым поставив рекорд в истории ЧМ по футболу.

При этом в первом тайме при счете 1:0 форвард сбил с ног алжирского защитника Аиссу Манди, ударив его шипами по икре. Однако судья матча Марчиняк не показал Месси красную карточку.

Это серьезное нарушение правил. Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это должно было быть удаление. Он находился сзади, и на нем ответственность за то, что он делает сказал Федотов

Он предположил, что арбитр не увидел в действиях Месси дополнительного усилия и поэтому не удалил аргентинца с поля.

Но здесь ключевое, что он находился сзади. Я не видел там попытки сыграть в мяч заключил экс-арбитр

Далее на групповом этапе аргентинцы сыграют против сборных Австрии и Иордании. Чемпионат мира проходит в Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем принимают участие 48 команд.