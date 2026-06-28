Москва28 июн Вести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завершил групповой этап проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу в статусе единоличного лидера списка бомбардиров.

В трёх сыгранных матчах аргентинский форвард записал на свой счёт шесть забитых мячей, что позволило ему обновить бомбардирский рекорд турнира. В стартовой игре против Алжира (3:0) Месси оформил хет-трик, после чего отметился дублем в ворота Австрии (2:0). Минувшей ночью Месси забил один гол прямым ударом со штрафного в матче со сборной Иордании (3:1).

Благодаря такой результативности аргентинец стал пятым футболистом в истории, завершившим групповой этап чемпионата мира как минимум с шестью голами. Ранее подобного достижения добивались венгр Шандор Кочиш (7 мячей в 1954 году), немец Герд Мюллер (7 мячей в 1970 году), француз Жюст Фонтен (6 мячей в 1958 году) и россиянин Олег Саленко (6 мячей в 1994 году).

Ближайшими преследователями лидера в бомбардирской гонке стали сразу четыре игрока, забившие по четыре гола: французские нападающие Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразильский форвард Винисиус и норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Все они провели по три встречи, за исключением Холанда, который пропустил заключительную игру групповой стадии против Франции (1:4), оставшись на скамейке запасных. В списке лучших ассистентов лидерство делят шведский нападающий Александер Исак, французский форвард Майкл Олисе и бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс, каждый из которых отдал по три голевые передачи.

Как ранее сообщалось, по итогам групповой стадии определились все пары первого раунда плей-офф. Первые матчи стадии 1/16 финала чемпионата мира стартуют уже 28 июня.