Москва28 июнВести.Стали известны все участники стадии плей-офф чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике.
В ночь на воскресенье по московскому времени на турнире состоялись последние матчи группового этапа. Сборные Алжира и Австрии в Канзас-Сити сыграли вничью со счётом 3:3. В параллельном матче группы J сборная Аргентины со счётом 3:1 нанесла поражение команде Иордании.
По результатам групповой стадии вторую строчку в таблице заняла Австрия (4 очка), опередившая по дополнительным показателям Алжир (4 очка), расположившийся на третьем месте. Обе команды гарантировали себе выход в 1/16 финала мирового первенства. Сборная Иордании завершила выступление на турнире на последнем месте в группе, потерпев поражения во всех трёх матчах.
В группе L сборная Англии обыграла Панаму со счетом 2:0, а Хорватия одолела Гану - 2:1. В группе К команда ДР Конго нанесла поражение сборной Узбекистана со счетом 3:1, а Колумбия и Португалия сыграли вничью - 0:0.
Таким образом, в первом раунде плей-офф образовались следующие пары:
Германия - Парагвай (29 июня, Фоксборо),
Франция - Швеция (1 июля, Ист-Ратерфорд),
ЮАР - Канада (28 июня, Инглвуд),
Нидерланды - Марокко (30 июня, Монтеррей),
Португалия - Хорватия (3 июля, Торонто),
Испания - Австрия (2 июля, Инглвуд),
США - Босния и Герцеговина (2 июля, Санта-Клара),
Бельгия - Сенегал (1 июля, Сиэтл),
Бразилия - Япония (29 июня, Хьюстон),
Кот-д'Ивуар - Норвегия (30 июня, Арлингтон),
Мексика - Эквадор (1 июля, Мехико),
Англия - ДР Конго (1 июля, Атланта),
Аргентина - Кабо-Верде (4 июля, Майами),
Австралия - Египет (3 июля, Арлингтон),
Швейцария - Алжир (3 июля, Ванкувер),
Колумбия - Гана (4 июля, Канзас-Сити).