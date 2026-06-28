Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу

Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу

Москва28 июн Вести.Стали известны все участники стадии плей-офф чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике.

В ночь на воскресенье по московскому времени на турнире состоялись последние матчи группового этапа. Сборные Алжира и Австрии в Канзас-Сити сыграли вничью со счётом 3:3. В параллельном матче группы J сборная Аргентины со счётом 3:1 нанесла поражение команде Иордании.

По результатам групповой стадии вторую строчку в таблице заняла Австрия (4 очка), опередившая по дополнительным показателям Алжир (4 очка), расположившийся на третьем месте. Обе команды гарантировали себе выход в 1/16 финала мирового первенства. Сборная Иордании завершила выступление на турнире на последнем месте в группе, потерпев поражения во всех трёх матчах.

В группе L сборная Англии обыграла Панаму со счетом 2:0, а Хорватия одолела Гану - 2:1. В группе К команда ДР Конго нанесла поражение сборной Узбекистана со счетом 3:1, а Колумбия и Португалия сыграли вничью - 0:0.

Таким образом, в первом раунде плей-офф образовались следующие пары:

Германия - Парагвай (29 июня, Фоксборо),

Франция - Швеция (1 июля, Ист-Ратерфорд),

ЮАР - Канада (28 июня, Инглвуд),

Нидерланды - Марокко (30 июня, Монтеррей),

Португалия - Хорватия (3 июля, Торонто),

Испания - Австрия (2 июля, Инглвуд),

США - Босния и Герцеговина (2 июля, Санта-Клара),

Бельгия - Сенегал (1 июля, Сиэтл),

Бразилия - Япония (29 июня, Хьюстон),

Кот-д'Ивуар - Норвегия (30 июня, Арлингтон),

Мексика - Эквадор (1 июля, Мехико),

Англия - ДР Конго (1 июля, Атланта),

Аргентина - Кабо-Верде (4 июля, Майами),

Австралия - Египет (3 июля, Арлингтон),

Швейцария - Алжир (3 июля, Ванкувер),

Колумбия - Гана (4 июля, Канзас-Сити).