Хорватия победила Гану на ЧМ-2026, обе команды вышли в плей-офф

Сборная Хорватии обыграла команду Ганы 2:1 в матче ЧМ-2026 Хорватия победила Гану на ЧМ-2026, обе команды вышли в плей-офф

Москва28 июн Вести.Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Филадельфии (США) завершилась со счетом 2:1​​​.

Хорватский полузащитник Петар Сучич открыл счет на 31-й минуте. Защитник Деррик Люккассен на 73-й минуте сравнял счет, однако экс-футболист московского ЦСКА Никола Влашич снова вывел хорватов вперед на 83-й минуте.

Сборная Хорватии заняла второе место в группе L, записав в свой актив 6 очков. У национальной команды Ганы третье место и 4 очка. Обе команды вышли в плей-офф мундиаля, их соперники станут известны позднее.

Между тем Англия обыграла Панаму и с 7 очками расположилась на первом месте группы L. Панама, потерпев три поражения, заняла четвертую строчку в квартете.