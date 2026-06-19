Швейцария обыграла Боснию и Герцеговину в матче ЧМ-2026 Сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Москва19 июн Вести.Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Боснии и Герцеговины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 4:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Счет на 74-й минуте открыл нападающий Йоан Манзамби. Преимущество швейцарцев удвоил Рубен Варгас на 84-й минуте, а на 90-й Манзамби оформил дубль. У боснийцев на 90+3-й минуте отличился Эрмин Махмич. На 90+7-й полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака забил гол с пенальти.

Накануне сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР. Встреча в Атланте завершилась со счетом 1:1.

Между тем статистическая платформа Opta, опираясь на вычисления суперкомпьютера, сообщила, что победителем ЧМ-2026 с вероятностью 15,73% станет сборная Франции.