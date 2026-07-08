Сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал ЧМ, обыграв Колумбию со счетом 4:3

Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в четвертьфинале ЧМ-2026 Сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал ЧМ, обыграв Колумбию со счетом 4:3

Москва8 июл Вести.Футболисты сборной Швейцарии одержали победу над командой Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который прошел в Ванкувере.

Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 0:0. Судьба матча решилась в серии пенальти, где швейцарцы оказались точнее, выиграв 4:3.

Победа Швейцарии стала исторической: сборная вышла в четвертьфинал мирового первенства впервые за последние 72 года.

В следующем раунде швейцарцы встретятся со сборной Аргентины.

Ранее футболисты сборной Аргентины одержали волевую победу над командой Египта со счётом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.