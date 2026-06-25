Швейцария вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе после победы над Канадой Сборная Швейцарии обыграла Канаду со счетом 2:1, обе команды вышли в плей-офф ЧМ

Москва25 июн Вести.Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча соперников по группе В прошла Ванкувере. Голы у швейцарцев забили Рубен Варгас (46-я минута) и Жоан Манзамби (57), для которого этот мяч стал третьим на мундиале.

В составе канадцев отличился Промис Дэвид (76) – спустя 71 секунду после выхода на замену. Таким образом он побил рекорд российского футболиста Артема Дзюбы, забившего через 90 секунд после появления на поле в стартовой встрече сборных РФ и Саудовской Аравии на ЧМ-2018.

Набрав семь очков, сборная Швейцарии заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала. Для нее это девятый выход в плей-офф чемпионатов мира. Швейцарцы повторили свое лучшее достижение на групповом этапе: две победы при одной ничьей до этого им покорялись на турнире 2006 года. Канадцы, выступающие на мундиале в третий раз, заняли второе место с четырьмя очками и впервые в истории пробились в плей-офф.

На старте мирового первенства Швейцария сыграла вничью 1:1 с Катаром, а во втором туре победила Боснию и Герцеговину 4:1.

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.