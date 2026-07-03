Швейцария победила Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в 1/16 финала чемпионата мира Швейцария победила Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Москва3 июл Вести.В канадском Ванкувере завершилась встреча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Алжира. Европейская команда добилась уверенной победы со счетом 2:0.

Швейцарские футболисты вышли вперед на 10-й минуте матча благодаря голу Брила Эмболо. В начале второго тайма они упрочили свое преимущество. Автором второго забитого мяча стал Дан Ндой, поразивший ворота соперника на 46-й минуте.

В 1/8 финала Швейцария встретится с победителем пары Колумбия – Гана. Игра состоится 7 июля.

Швейцарские футболисты вышли плей-офф, заняв первое место в группе В. Алжирцы в группе J финишировали третьими.

Сборная Швейцарии стала 13-й командой, пробившейся в 1/8 финала. Последние три путевки в эту стадию турнира разыграют команды Аргентины, Кабо-Верде, Австралии, Египта, Колумбии и Ганы.

Ранее в 1/8 финала вышли Парагвай, Франция, Канада, Марокко, Португалия, Испания, США, Бельгия, Бразилия, Норвегия, Мексика и Англия.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые приняли участие 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.