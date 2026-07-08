Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу 2026 года

Определились все участники ¼ финала чемпионата мира по футболу 2026 года Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу 2026 года

Москва8 июл Вести.Определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), проходящего в США, Канаде и Мексике.

Последние игры 1/8 финала мирового первенства состоялись 7 июля.

Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом. Сборная Франции сыграет против команды Марокко 9 июля в Бостоне США). Бельгийцам предстоит встретиться с испанцами 10 июля в Лос-Анджелесе (США). Норвегия проведет матч против Англии 11 июля в Майами (США). Аргентина сыграет против Швейцарии 11 июля в Канзас-Сити (США).

Последней в четвертьфинал вышла сборная Швейцарии, победив в серии пенальти команду Колумбии (4:3). Этот успех позволил швейцарцам повторить свой лучший результат на чемпионатах мира, ранее достигнутый в 1934, 1938 и 1954 годах.

Колумбийцы до стадии ¼ финала мундиаля доходили лишь однажды - в 2014 году.

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины.

ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.