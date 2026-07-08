На чемпионате мира 2026 установлен рекорд по количеству матчей без голов

На ЧМ-2026 установлен рекорд по количеству безголевых матчей На чемпионате мира 2026 установлен рекорд по количеству матчей без голов

Москва8 июл Вести.На чемпионате мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) установлен новый рекорд по количеству матчей, завершившихся без голов в основное и дополнительное время.

Матч 1/8 финала между сборными Швейцарии и Колумбии стал восьмой безголевой игрой на ЧМ-2026.

Ранее семь безголевых матчей прошли на чемпионатах мира в 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годах.

Между тем определились все восемь команд, которые продолжат борьбу в четвертьфинале ЧМ-2026.

Последней в 1/4 финала пробилась сборная Швейцарии, которая в серии послематчевых пенальти обыграла колумбийцев (4:3).

Сборная Франции сыграет 9 июля против команды Марокко в Бостоне (США).

Бельгийцам предстоит встретиться с испанцами 10 июля в Лос-Анджелесе (США).

Команда Норвегии проведет 11 июля матч против Англии в Майами (США), а на стадионе в Канзас-Сити (США) пройдет игра между сборными Аргентины и Швейцарии.