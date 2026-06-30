Сборные Марокко и Канады составили первую пару 1/8 финала чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу определилась первая пара 1/8 финала Сборные Марокко и Канады составили первую пару 1/8 финала чемпионата мира

Москва30 июн Вести.На чемпионате мира по футболу стала известна первая пара 1/8 финала. За выход в четвертьфинал турнира поборются сборные Марокко и Канады.

Встреча между ними состоится 4 июля в Хьюстоне.

Сборная Канады в 1/16 финала обыграла команду ЮАР со счетом 1:0. Марокканские футболисты в серии пенальти нанесли поражение Нидерландам (1:1 – основное время, 3:2 – пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Соревнования завершатся 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.