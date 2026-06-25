Москва25 июн Вести.Сборные Канады и ЮАР сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. На проходящем турнире команды сформировали первую пару в плей-офф.

Матч состоится 28 июня в американском Инглвуде (штат Калифорния).

19 июня стало известно, что полузащитник канадской сборной Исмаэль Коне получил перелом двух костей ноги в матче чемпионата мира по футболу против команды Катара. Однако это не помешало команде из Канады одержать победу в матче. Игра в Ванкувере закончилась со счетом 6:0.

Пресс-служба Федерации футбола Канады позже сообщила, что Коне успешно перенес операцию и сможет полностью восстановиться. Но оставшиеся матчи мундиаля канадский полузащитник пропустит.

ЧМ-2026 стартовал 11 июня. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Продлится чемпионат мира по футболу до 19 июля.