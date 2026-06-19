Романо: канадский футболист Коне больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы

Футболист сборной Канады Коне получил перелом двух костей в матче ЧМ‑2026 Романо: канадский футболист Коне больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы

Москва19 июн Вести.Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом двух костей ноги в матче чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) против команды Катара. Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Футболист находится в больнице с матерью Сюзанной и готовится к операции.

Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей написал Романо

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Катара. Игра в Ванкувере закончилась со счетом 6:0.

На 52-й минуте Коне столкнулся с катарским защитником Ассимом Мадибо и упал на газон. Мадибо получил красную карточку, а 24-летний канадский футболист на носилках покинул поле и был заменен.