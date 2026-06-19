Москва19 июнВести.Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом двух костей ноги в матче чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) против команды Катара. Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Футболист находится в больнице с матерью Сюзанной и готовится к операции.
Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костейнаписал Романо
Сборная Канады одержала крупную победу над командой Катара. Игра в Ванкувере закончилась со счетом 6:0.
На 52-й минуте Коне столкнулся с катарским защитником Ассимом Мадибо и упал на газон. Мадибо получил красную карточку, а 24-летний канадский футболист на носилках покинул поле и был заменен.