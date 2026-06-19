Полузащитник сборной Канады Коне получил серьезную травму в матче ЧМ-2026 Футболист сборной Канады Коне покинул поле на носилках из-за травмы

Москва19 июн Вести.Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне покинул поле на носилках из-за травмы в матче чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) с Катаром.

На 52-й минуте 24-летний канадский футболист столкнулся с катарским защитником Ассимом Мадибо и упал на газон. Партнеры по команде сразу окружили лежавшего игрока, закрыв его от камер.

Мадибо получил красную карточку, а Коне на носилках покинул поле и был заменен. На 33-й минуте прямую красную карточку также получил защитник сборной Катара Хомам Аль-Амин.

Сборная Канады ранее впервые в истории своего участия в чемпионатах мира сумела избежать поражения, сыграв вничью с национальной командой Боснии и Герцеговины. Встреча в Торонто закончилась со счетом 1:1.