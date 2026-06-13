Сборная Канады на ЧМ-2026 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

Сборная Канады впервые не проиграла в матче чемпионата мира по футболу Сборная Канады на ЧМ-2026 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

Москва13 июн Вести.Сборная Канады по футболу впервые в истории своего участия в чемпионатах мира сумела избежать поражения, сыграв вничью (1:1) с командой Боснии и Герцеговины, следует из трансляции мероприятия.

Матч первого тура группового этапа прошел на стадионе "Би-Эм-О Филд" в Торонто.

Обе команды выступают в группе В и теперь имеют в активе по одному очку. В этой же группе играют сборные Швейцарии и Катара, которые проведут встречу в субботу, 13 июня.

Ранее Канада участвовала в финальных стадиях мировых первенств в 1986 и 2022 годах и в обоих случаях проиграла все матчи группового этапа.

В следующем туре 18 июня Босния и Герцеговина сыграет со Швейцарией, а в ночь на 19 июня по московскому времени футболисты Канады встретятся с командой Катара.

Ранее политолог Армен Гаспарян в беседе с ИС "Вести" объяснил, почему считает нынешний чемпионат мира по футболу ярмаркой тщеславия.