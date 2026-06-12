Канада и Босния и Герцеговина объявили стартовые составы на матч ЧМ-2026

Матч открытия ЧМ по футболу в Канаде не собрал полный стадион Канада и Босния и Герцеговина объявили стартовые составы на матч ЧМ-2026

Москва12 июн Вести.Церемония перед матчем открытия чемпионата мира по футболу, первая игра в рамках которого проходит в Канаде, прошла при неполных трибунах, следует из трансляции мероприятия.

Матч проходит на стадионе "Би-Эм-О Филд" в Торонто, где сборная Канады встречается с командой Боснии и Герцеговины.

Особенно выделялись пустые белые кресла в центральной части арены, что создавало впечатление недостаточной заполненности.

Ранее обе команды объявили стартовые составы. За Канаду сыграют Крепо, Ларьи, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Миллар, Дэвид и Олувасейи.

В составе Боснию и Герцеговины — Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Башич, Мемич, Байрактаревич, Демирович и Лукич.

В рамках церемонии открытия по полю пронесли фигуры кита, лося и медведя, а также исполнили песни на английском и испанском языках.

Тем временем, стартовый матч мундиаля между Мексикой и ЮАР завершился со счетом 2:0 в пользу мексиканцев. Игра прошла на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проводится в США, Канаде и Мексике до 19 июля. Впервые в истории турнира участие в нем принимают 48 команд.

Ранее политолог Армен Гаспарян в беседе с ИС "Вести" объяснил, почему считает нынешний чемпионат мира по футболу ярмаркой тщеславия.