Москва13 июн Вести.Бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо раскритиковали соотечественники за то, что он пропустил первый матч Канады на чемпионате мира по футболу и вместо него выбрал посмотреть со своей девушкой Кэти Перри игру сборной США, пишет The Sun.

Пару заметили в уютной ложе на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе. Кэти Перри исполнила национальный гимн США на церемонии открытия чемпионата, а затем присоединилась к Трюдо для просмотра игры.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В пятницу 12 июня сборная США уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу, разгромив команду Парагвая.

В октябре 2025 года американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились на публике как пара.