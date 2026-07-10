Экс-премьер Канады Трюдо появился в неожиданном амплуа Экс-премьера Канады Трюдо заметили в подтанцовке у певицы Кэти Перри

Москва10 июл Вести.Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо появился танцующим в видео американской певицы Кэти Перри, с которой он состоит в отношениях с прошлого года.

Исполнительница опубликовала видео в соцсети TikTok под свою песню Watch it Burn. На фоне поющей Кэти Перри в ролике под музыку прыгает подтанцовка, среди которой внезапно появляется и Трюдо.

Древние писания гласят: если прыгать под эту песню, получишь 1000 лет удачи сказано в подписи к видео

В комментариях к видео пользователи называют певицу и экс-премьера Канады "милашками", а кто-то не может поверить в увиденное, переспрашивая: "Это и правда прыгающий Джастин Трюдо?"

В июне канадцы раскритиковали Трюдо за то, что он пропустил первый матч Канады на чемпионате мира по футболу и вместо него выбрал посмотреть со своей девушкой Кэти Перри игру сборной США.