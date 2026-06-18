Daily Mail: Мелони закатила глаза, когда Макрон что-то шептал ей на ухо

Журналисты заметили странное поведение Мелони в разговоре с Макроном Daily Mail: Мелони закатила глаза, когда Макрон что-то шептал ей на ухо

Москва18 июн Вести.Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони закатила глаза, когда президент Франции Эммануэль Макрон прошептал ей что-то на ухо. Это подметило издание Daily Mail.

Уточняется, что сцена произошла на саммите "Большой семерки". На кадрах, опубликованных журналистами, видно, что Мелони наклоняется к Макрону, тот что-то шепчет ей. Далее итальянский премьер отворачивается и закатывает глаза.

В то время как мировые лидеры обычно стараются сохранять невозмутимое выражение лица во время встреч, Мелони не смогла скрыть своей реакции и, казалось, закатила глаза на то, что ей сказал Макрон пишет издание

Ранее Макрон опубликовал в соцсетях видео с саммита G7, сопроводив его песней россиянина Алексея Плужникова "Капибара".

В ролике под российскую песню Макрон встречается с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.