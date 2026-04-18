BFMTV: Макрон вызвал недоумение у Мелони слишком крепкими объятиями

Москва18 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон привел в недоумение премьер-министра Италии Джорджу Мелони, обняв ее слишком крепко при встрече на конференции по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

На видеозаписи, опубликованной на сайте телеканала BFMTV, видно, как встретивший прибывшую главу итальянского правительства Макрон держит ее за плечи, не отпуская, из-за чего ей приходится самой высвободиться из его объятий.

Корреспондент телеканала, который комментировал прибытие Мелони на мероприятие, тоже растерялся из-за происходящего.

Италия и Франция – мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность сказал журналист после короткой паузы

17 апреля в Париже состоялась конференция европейских лидеров, посвященная возобновлению судоходства через Ормузский пролив.