Макрона уличили в тайной связи с актрисой и припомнили пощечину от жены Журналист Тардиф: Макрон получил пощечину от жены из-за переписки с актрисой

Москва13 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон мог получить скандальную пощечину на борту самолета от жены Брижит в мае 2025 года из-за тайной связи с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. Об этом сообщил французский журналист Флориан Тардиф, ссылаясь на свои источники. Его слова передает RTL.

Произошло следующее: [Брижит Макрон] увидела сообщение от известной личности, иранской актрисы Гольшифте Фарахани сказал Тардиф

С его слов, Эммануэль Макрон на протяжении нескольких месяцев поддерживал платонические отношения с актрисой. Это спровоцировало напряженность в его отношениях с супругой. Как уверяет Тардиф, он тщательно перепроверил эту версию, а также опросил близких к чете Макрон людей.

В конце мая 2025 года французские телеканалы показали кадры, как Макрон получает пощечину от супруги сразу по прибытии самолета в Ханой (Вьетнам). После этого глава Франции сделал вид, что все в порядке. Во время спуска по трапу самолета Брижит отказалась идти под руку с супругом.

Как позже заявил представитель Елисейского дворца, это был "момент близости" и пара "разряжала обстановку". Сам Макрон, комментируя случившееся, сказал, что "просто дурачился с супругой".