Макрон пояснил, что приехал в Армению без жены из-за "обстоятельств"

Макрон объяснил, почему прилетел в Ереван без жены Макрон пояснил, что приехал в Армению без жены из-за "обстоятельств"

Москва3 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что прибыл в Ереван без жены Брижит, потому что обстоятельства удержали ее в Париже, но "мысленно" она в Армении.

Ранее в армянских СМИ сообщали, что Макрон прилетит с женой, но в итоге французский президент приехал в Ереван один.

Брижит осталась в Париже из-за других обстоятельств и приносит извинения. Она много думает об Армении и мысленно с вами ответил французский лидер изданию news.am

Ранее о семейных отношениях Эммануэля и Брижит Макрон иронично высказался президент США Дональд Трамп. По его словам, французскому президенту требуется много времени, чтобы оправиться после удара по лицу от супруги. Макрон обиделся на слова Трампа.

Макрон примет участие в саммите Европейского политического сообщества 4 мая.