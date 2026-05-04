Москва4 мая Вести.Слова президента Франции Эммануэля Макрона, будто европейские лидеры игнорировали Армению из-за ее связей с РФ, – лицемерны и лживы. Об этом заявил зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване в понедельник, заявил, что восемь лет назад никто бы в Армению не приехал, так как ее считали "спутником России"​​​. По словам лидера Франции, премьер-министр Армении Никол Пашинян "организовал бархатную революцию", также было решено устранить риски для страны, и она выиграла в результате этого". Кроме того, Макрон отметил, что Пашинян решил, что "мир и Европа являются первостепенным стремлением".

Макрон знает, что говорит неправду, даже на примере своей собственной страны, все последние президенты которой постоянно бывали в Армении – и Жак Ширак, и Николя Саркози, и Франсуа Олланд написал Ашотян в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

По мнению политика, Макрон готов ради Пашиняна публично вводить всех в заблуждение.