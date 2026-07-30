Пашинян: Армения ищет альтернативы РФ в двух сферах Пашинян: Армения ищет альтернативы РФ в экономике и политике

Москва30 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика ищет альтернативы отношениям с Россией не только в экономической, но и в политической сфере.

По его словам, сейчас Ереван решил искать альтернативы, поскольку до этого их у него "не было".

Проблема заключается в следующем: Армения подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и другими странами. До этого Армения не могла иметь стратегические отношения с таким количеством стран сказал премьер Армении на брифинге в ответ на вопрос о политической составляющей кризиса в отношениях с Россией

Кроме того, Пашинян утверждает, что Москва якобы ожидает от Еревана "эксклюзивности" в двусторонних отношениях. По его словам, армянская сторона не разделяет такой подход.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор. В ходе беседе глава российского государства заявил среди прочего, что в Армении необходимо как можно скорее провести референдум по вопросам вступления республики в Евросоюз.