Путин в разговоре с Пашиняном призвал провести в Армении референдум по ЕС и ЕАЭС

Путин заявил Пашиняну о необходимости проведения референдума по ЕС и ЕАЭС Путин в разговоре с Пашиняном призвал провести в Армении референдум по ЕС и ЕАЭС

Москва27 июл Вести.В Армении необходимо как можно скорее провести референдум по вопросам вступления республики в Европейский союз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе Еревана.

В ходе разговора российский лидер подтвердил приверженность принятому в мае совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно шагов Армении по присоединению к ЕС.

В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс [ЕАЭС] говорится в сообщении

Вместе с тем, по информации пресс-службы армянского правительства, Пашинян в беседе с Путиным отметил, что проведение референдума о вступлении в ЕС станет возможным только после того, как Армения подаст официальную заявку на прием в объединение.