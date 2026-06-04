Путин: РФ просит Армению как можно быстрее провести референдум по отношению к ЕС

Путин: РФ просит Армению как можно быстрее провести референдум по отношению к ЕС Путин: РФ просит Армению как можно быстрее провести референдум по отношению к ЕС

Москва4 июн Вести.Россия просит Армению как можно быстрее провести референдум по отношению к ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер подчеркнул, что от решения данного вопроса зависит организация рынков и форма их регулирования внутри Евразии.

В свое время премьер Армении Никол Пашинян призвал провести референдум о присоединении Еревана к ЕС, добавил он.

У нас только одна просьба – сделать это как можно быстрее. И все, у нас никаких претензий, мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она не приняла решение идти пояснил президент

Путин подчеркнул, что зоны свободной торговли ЕАЭС и Евросоюза, вопреки ожиданиям, не совпадают, что требует оперативности со стороны армянских властей.

Ранее Пашинян заявил, что для проведения референдума в Армении о выборе между ЕАЭС и ЕС необходимо официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства.