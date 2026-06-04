РФ сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от ее выбора Путин: РФ в любом случае сохранит нормальные отношения с Арменией

Москва4 июн Вести.Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь она ни выбрала, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Президент напомнил, что Армения приняла закон о присоединении к Евросоюзу, однако республика состоит в Евразийском экономическом союзе, и нормы двух организаций не совпадают. По мнению Путина, Еревану нужно определиться с дальнейшим курсом движения как можно скорее.

Тем более, что сам премьер-министр Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба – сделать это как можно быстрее призвал президент РФ

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери Армении от сокращения туристического потока из России составят до 1,5 миллиарда долларов. Помощь от Евросоюза не сможет компенсировать эту сумму.