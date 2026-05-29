Москва29 маяВести.Русский и армянский народ связывают особые узы дружбы, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
По словам российского лидера, отношения России и Армении имеют особый статус на протяжении столетий.
Я и Николу Воваевичу (Пашиняну - ред.) говорил, он подтвердит это, я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для Россиисказал он
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения была, есть и останется братской для России страной. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва дорожит партнерством с Ереваном.