Путин: русский и армянский народы связывают особые узы дружбы Путин подчеркнул особые узы дружбы между русским и армянским народами

Москва29 мая Вести.Русский и армянский народ связывают особые узы дружбы, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

По словам российского лидера, отношения России и Армении имеют особый статус на протяжении столетий.

Я и Николу Воваевичу (Пашиняну - ред.) говорил, он подтвердит это, я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России сказал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения была, есть и останется братской для России страной. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва дорожит партнерством с Ереваном.